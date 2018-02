Éischten Informatiounen no, soll déi 27 Joer al Fra mat hirem Ford onbeliicht op der lénker Fuerbunn gestanen hunn. E 55 Joer ale Chauffer huet de Won ze spéit gesinn an krut dësen ze paken. D'Fra gouf doropshin op d'Géigespur geschleidert an do vun e puer Autoen, déi aus Direktioun Dortmund koumen, iwwerrannt. D'Affer ass op der Plaz un hire schwéiere Blessure gestuerwen.Och de 55 Joer ale Chauffer a seng Bäifuererin goufe schwéier blesséiert a koumen an d'Spidol.D'Police gouf nach informéiert, dass sech nach eng weider Persoun beim Ford opgehalen huet. Effektiv huet en 30 Joer ale Mann eréischt vill méi spéit op sech opmierksam gemaach. Hie stoung ënner Schock an huet zouginn mat der 27 Joer aler Fra ënnerwee gewiescht ze sinn. Der Police ass allerdéngs opgefall, dass de Mann gedronk hat an et gouf eng Bluttprouf ordonnéiert.Et ass bis ewell net gewosst, ob de Mann de Chauffer war oder de Bäifuerer. Och onkloer ass, wisou den Auto op der lénker Fuerbunn stoung. D'Ermëttlunge lafen.