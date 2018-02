De London City Airport gouf zougemaach, well net wäit ewech an der Themse eng Bomm aus dem zweete Weltkrich fonnt gouf.

Et goufe Vollen annuléiert.



Och d'Flich, déi um Méindeg de Moie vu Lëtzebuerg op London-City sollte goen, goufe gecancelled.



D'Flich vu 6.45, 7.15 an 10.50 Auer ware concernéiert.



Och d'Volle vu London City op Lëtzebuerg si bis op Weideres annuléiert. Bis 13.45 Auer ware mol keng Flich virgesinn.



Am Nomëtteg soll de Fluchhafen am Oste vu London Southend International ugeflu vu Lëtzebuerg aus ginn.

Suite à la découverte d’une bombe datant de la 2e guerre mondiale, l’aéroport de Londres City restera fermé toue la journée du 12 février 2018.

Les vols Luxair Luxembourg Airlines vers et depuis Londres City de ce matin ont dû être annulés.

Les vols Luxair de cet après-midi LG4595/96; LG4601/4602 et LG4597/98 seront opérés vers et depuis l’aéroport de Londres Southend.

Les passagers à destination de Luxembourg sont invités à se rendre à l’aéroport de Londres Southend et de se manifester au comptoir Luxair.

Plus de 600 passagers Luxair Luxembourg Airlinies sont concernés par la fermeture de l’aéroport de Londres City.





London City Airport will be closed all day due to a WWII bomb found next to the airport.

This morning’s Luxair Luxembourg Airlines flights to and from London City had to be cancelled.

As for the flights scheduled for this afternoon, Luxair Luxembourg Airlines will operate flights LG4595/96; LG4601/4602 and LG4597/98 to and from London Southend airport.

Passengers booked from London to Luxembourg should proceed to London Southend airport where a Luxair desk has been arranged.

More than 600 Luxair Luxembourg Airlines passengers are affected by today’s London City airport closure.





Nach dem Fund einer aus dem 2. Weltkrieg stammenden Bombe wird der London City Airport heute geschlossen bleiben.

Luxair Luxembourg Airlines musste alle Vormittagsflüge nach und von London City absagen.

Die Nachmittags- und Abendflüge LG4595/96; LG4601/4602 und LG4597/98 werden nach und von London Southend Flughafen durchgeführt.

Passagiere von London nach Luxemburg sollen sich zum Flughafen London Southend begeben, wo ein Luxair Schalter eingerichtet wurde.

Mehr als 600 Luxair Luxembourg Airlines Passagiere sind von der Schließung des London City Airports heute betroffen.