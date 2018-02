© afp

Als Grond fir d'Ausweisung hunn ukrainesch Autoritéiten uginn, datt de 50 Joer ale Géigner vum ukrainesche Staatschef Petro Poroschenko am September illegal vu Polen an d'Ukrain agereest ass.Vu Warschau aus huet sech de Michail Saakaschwili e Méindeg den Owend zu Wuert gemellt: "Ech hu Polen gären, awer mäi Kampf ass an der Ukrain an a Georgien, an ech wäert bis zum Enn kämpfen."