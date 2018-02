E Méindeg den Owend ass e Mann am Schlussberäich vum "Rosenmontagszug" zu Köln vun engem Won gefall. De Mann huet sech beim Tëschefall schwéier Blessuren um Kapp zougezunn an schwieft der Police vu Köln no a Liewensgefor. Wéi et zum Tëschefall komm ass, ass den Ament nach net genee gewosst.E Méindeg am Nomëtteg war et schonn zu engem aneren Accident beim "Rosenmontagszug" komm. Päerd, déi eng Kutsch gezunn hunn, waren ugaangen an hunn dobäi op d'mannst 5 Persoune blesséiert. De Päerd ass näischt geschitt. Och hei ass e Méindeg den Owend nach net gewosst, wat den Ausléiser vum Accident war.