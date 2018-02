London City Airport will be open as normal on Tuesday, following the safe removal of a World War Two ordnance from the dock. (1/4) — London City Airport (@LondonCityAir) February 13, 2018

D'Luxair deelt an dem Kontext mat, datt all d'Flich vu Lëtzebuerg op London an ëmgedréint wéi geplangt wäerte fléien.D'Lëtzebuerger Fluchgesellschaft muss also net op de Fluchhafe Southend auswäichen.

London City Airport will be open as normal on Tuesday, following the safe removal of a WWII Bomb. Luxair flights to and from London City will be performed as scheduled.

L’aéroport de Londres City fonctionnera normalement ce mardi, après l’évacuation d’une bombe datant de la 2e Guerre Mondiale. Luxair va opérer ses vols de et vers Londres City comme prévu.

Nach der erfolgreichen Räumung einer aus dem 2. Weltkrieg stammenden Bombe ist der Flughafen London City am heutigen Dienstag wieder für den Flugverkehr geöffnet. Luxair wird seine Flüge nach und von London City wie im Flugplan vorgesehen durchführen.