Wéi geet et bei der SPD weider? / Reportage Frank Elsen



Si misst da bannent 3 Méint um Parteidag gewielt ginn. Domadder wär si dann och déi éischt Fra un der SPD-Spëtzt. Ma aus juristesche Grënn sinn ewell eng sëlleche Landesverbänn dogéint. Dowéinst stéisst d'Nominatioun parteiintern op gréissere Widderstand.

D’Berliner SPD ass zum Beispill der fester Iwwerzeegung, datt d’Nahles um Dënschdeg nach net de Posten iwwerhëlt. Wann de Martin Schulz säi Posten en Dënschdeg de Mëtte géif zur Verfügung stellen, wënscht sech de Landesverband, datt e Partei-Vizepresident de Posten iwwergangsméisseg iwwerhëlt. Dat wier kee Vote géint d'Nahles, ma eng uerdentlech Prozedur, déi de Parteistatuten entsprécht, esou de Landesverband weider. An och d’SPD a Schleswig-Holstein huet d’Andrea Nahles opgefuerdert op de Presidenteposten ze verzichten. Dowéinst soll eben am Interim de Vize-President de Posten iwwerhuelen, bis um Parteidag d’Fro vun der Presidence gekläert gëtt. Jiddefalls wäert en Dënschdeg de Mëtteg ouni Drock berode ginn, seet d’SPD-Vizepresidentin Manuela Schwesig.

Donieft, wëll d’Flensburger Buergermeeschtesch Simone Lange fir de Poste kandidéieren. Eng Kandidatur, déi iwwerraschend kënnt. Se kéint awer d'Gefill vu ville Membere verstoen, well zu Berlin Decisioune geholl ginn, ouni datt d'Basis matagebonne gëtt. Den Job vum SPD-President wier nämlech vun programmatescher Bedeitung fir déi ganz Partei, esou nach d’Simone Lange.

Den Iwwergang vu Schulz op Nahles gouf awer vun enger sëllechen SPD-Landespolitiker verdeedegt. D’SPD kéint sech nämlech net erlaben ouni Leadership ze bleiwen. Ebe well d’Andrea Nahles eng staark Fraktiounspresidentin wier, géif se parteiintern ënnerstëtzt ginn.

De Parteichef Martin Schulz hat jo leschte Freiden, no de Koalitiounsverhandlunge säin Récktrëtt fir Ufank Mäerz annoncéiert an d’Nahles als Nofolgerin proposéiert. No hefteger Kritik hat hie jo och op säi Posten als Ausseminister verzicht. Deemno gëtt um Dënschdeg erwaart, datt hie sech als Parteichef wäert zréckzéien.