De radikaliséierten Demadeur d'Asil aus dem Usbekistan, Rakhmat Akilov, war am Abrëll zejoert, zu Stockholm, mat engem Camion an d'Leit gerannt. Dat well Schweden am Kampf géint Terrormiliz IS hëlleft. 5 Mënschen koumen ëm d'Liewen, 14 goufen deels uerg blesséiert.Den Ugekloten huet zouginn der Terrormiliz IS unzegehéieren. 2014 war hien a Schweden agereest, ma nodeems seng Demande op Asyl refuséiert gouf, war hien ënnergedaucht.