D'Douanieren hunn d'Drog, déi duergaangen ass fir 5.000 Dosen ze bastelen, um Kierper vum Mann fonnt. Dëst deelt d'Police an engem Communiqué mat. Wou genee um Kierper d'Drog fonnt gouf, ass net preziséiert ginn.Am Communiqué war och eng Foto dobäi, wou e faarwege Maillot mat zwee hellbronge Säck ze gesinn ass, déi am hënneschten Deel befestegt waren.Der Dageszeitung "Publico" an anere portugisesche Medien no, hat de Passagéier aus Belem, am Norde vu Brasilien, ënnert sengem Maillot "falsch Aaschbake", gefëllt mat Kokain, gedroen. Deene Medien no sollt de Mann och Titercher mat Kokain ofgeschléckt hunn.Der Police no ass en zweete Mann, deen als Empfänger vun der Liwwerung ugeholl gëtt, op der Gare zu Lissabon festgeholl ginn. Déi zwee Männer vu 32 a 40 Joer si wéinst Drogenhandel festgeholl ginn.