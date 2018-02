Fir déi schlecht Loft an däitsche Stied ze reduzéieren, huet d'Bundesregierung Pläng, fir den ëffentlechen Transport an Zukunft gratis ze maachen.

© afp

D'Zil ass et d'Zuel vun den Autoen an de Stied massiv ze reduzéieren, sou geet et aus engem Bréif vun der Ëmweltministesch Barbara Hendricks, dem Verkéiersminister Christian Schmidt an dem Kanzleramtschef Peter Altmaier un d'EU-Kommissioun ervir. Dat well d’Regierung wéinst der héijer Konzentratioun vu Stéckoxiden a villen däitsche Stied, massiv ënner Drock steet.





Ëffentlechen Transport an Däitschland/Reportage Frank Elsen



Well zënter Joren d'Grenzwäerter iwwerschratt goufen, dreet elo eng Klo virum europäeschen Geriichtshaff. Viru kuerzem haten d’Regierungsmemberen annoncéiert, mat neie Mesuren de Problem an de Grëff ze kréien. Den ëffentlechen Transport Gratis ze maachen, war bis ewell awer ni een Thema. Dowéinst soll déi Iddi elo zesumme mat de Länner op lokalem Niveau entwéckelt ginn. Donieft wéilt ee verschidde Stied hëllefen, de Verkéier a bestëmmte Stroosse besser ze reguléieren. An och de Camionstrafic soll aus de wichtegsten Deeler vun de Stied verschwannen. Dëst Joer wëll déi nei Regierung awer och nei Direktive fixéieren, datt d’Bundeslänner eng CO2-Grenz fir nei Taxien a Busser kënne festleeën. Zu München, Stuttgart, Köln, Kiel a Reutlingen ass den CO2-Grenzwäert den Ament besonnesch héich. Fir de Problem vun de Stéckoxiden ze léisen, ass elo mol a 5 däitsche Stied den ëffentleche Verkéier gratis. Bonn, Reutlingen, Mannheim, Essen, an Herrenberg maache bei der Testphase mat. D’Iddi awer komplett ëmzesetzen, stellt d’Stied viru grouss Erausfuerderungen.

Verschidde Verkéiersoperateuren sinn den Ament skeptesch. Dat well sech gefrot gëtt, wien dat finanzéieren soll. D’Petra Reetz vun de Berliner Verkehrsbetriebe ass der Meenung, dass dat eng immens finanziell Laascht géing mat sech bréngen.

Déi verschidden Operateuren finanzéiere sech virun allem duerch hir Ticketen. Doduerch kommen all Joers Recettë vun 12 Milliarden Euro eran. Wann den ëffentlechen Transport deemnächst gratis gëtt, misst awer an Zukunft gekläert ginn, wien d'Käschten iwwerhëlt. Wann den ëffentlechen Transport zu Lëtzebuerg gratis wier, misst de Staat 94 Prozent vun de Käschten iwwerhuelen.