CO2-Emissiounen: Musterbeispill "Nottingham" (14.02.2018) Fir d'éischt zanter dräi Joer sinn 2017 weltwäit d'CO2-Emissiounen nees an d'Luucht gaangen.

37 Milliarden Tonnen u Kuelendioxid an dat bannent engem Joer. En traurege Rekord fir 2017. Mat enger Fro: Kann d’Global Äerderwiermung iwwerhaapt nach op 1,5 Grad gebremst ginn. Experte si skeptesch. Bannent den nächste 5 Joer kéint déi symbolesch Schallmauer duerchbrach ginn. Ausser et gëtt massiv ëmgeduecht, wéi dat den Ament am briteschen Nottingham, der Gebuerts-Stad vum dapere ‚Robin Hood‘, de Fall ass.Mir sinn déi Stad a Groussbritannien, déi, wat d'Energie-Effizienz ubelaangt, d’Nues vir huet. Mir hunn och d'Objektiv 2020 mat 4 Joer Avance erreecht. Dat sinn mer d'lescht Joer gewuer ginn. Ons Strategie hat als Base, d'Karbon-Ziler fir ganz England. Elo schaffe mer u Pläng, wat ons nächst Objektiver sinn.Wat gouf dann bis elo, an der 300.000 Awunner-Stad gemaach? En einfacht Konzept: Style ‚Lego‘ gouf ausgeschafft. Fassade ginn isoléiert. 3 Fach-Verglasung gëtt agebaut. Solar-Panneaue kommen op d'Diecher. Nei Heizunge ginn installéiert. Mam Resultat: al Haiser gi banne Wochen zu Null-Emissiouns-Wunnengen. Käschtenneutral, op 30 Joer gerechent.Wichteg ass, dass kee vun de Leit hei, méi Geld muss ausgi fir Loyer an Energiekäschten, wéi am Bail virgesinn. Ënnert dem Stréch bezilt kee méi, ewéi virdrun. Si kréien esouguer d’Garantie, datt d’Energiekäschten an Zukunft net explodéiere wäerten.Parallel huet d’Stad eng 60 Elektresch Busser ugeschaaft, Gefierer, déi bannent de leschten 3 Joer, 1.000 Tonnen CO2 agespuert hunn. Wie gesot, kleng Bausteng, fir um Enn awer villäicht global d’Objektiv vum Paräisser Welt-Klima Accord z’erreechen.