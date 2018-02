Internat.: Am meeschte gelies

© AFP

Domadder evitéiert den 75 Joer alen Zuma e Mësstrauensvott, dee fir en Donneschdeg am Parlament ugesat war. Annoncéiert huet hie säi Récktrëtt an enger Usproch op der südafrikanescher Tëlee. Him gëtt Korruptioun virgeworf.