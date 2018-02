D'Veterinärsverwaltung huet an Ofstëmmung mam baden-württembergesche Landwirtschaftsminister decidéiert, d'Schluechthaus direkt zouzemaachen. Dat huet dat zoustännegt Landratsamt um Mëttwochowend an enger Stellungnam u "Stern TV" erkläert. Dat géing esou laang gëllen, bis de Patron virleeë kéint, dass en d'Moossname vum Déiereschutz anhält.An der Emissioun vum Mëttwochowend ware Biller gewise ginn, déi mat enger verstoppter Kamera am Schluechthaus zu Baden-Württemberg gemaach gi sinn. D'Biller sinn dem Stern TV vum Veräin "Soko Tierschutz" zougestallt ginn.Op deene Biller war ze gesinn, wéi Béischte ganz schro gequäält goufen. Et gouf sech definitiv net un d'Direktive gehalen, déi beim Schluechte virgesi sinn. D'Schluechthaus beliwwert McDonald's no, de Béischteliwwerant vun der Chaîne "OSI Food Solutions".D'Fastfoodchaîne McDonald's erkläert, dass d'Biller aus hirer Siicht "gravéierend Mëssstänn" enthale géingen an dat net akzeptabel wier. Zanter deem Bericht gëtt kee Fleesch méi vun dem Schluechthaus geholl an och d'Liwwerunge sinn agestallt ginn. De Kontraktspartner OSI Food Solutions ass opgefuerdert ginn, d'Reprochen z'iwwerpréiwen an d'Mëssstänn anzestellen.Beim zoustännege Parquet gouf eng Plainte gemaach.