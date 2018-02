Internat.: Am meeschte gelies

D'Meedche vun Arel war den 21. November 2014 um Schoulwee verschwonnen an 10 Deeg duerno dout fonnt ginn. D'Kand war erstéckt ginn.



Am Prozess zu Arel haten och Lëtzebuerger Beamten ausgesot. Den Ugeklote krut nämlech reprochéiert, eng Joggerin am Lavalspark agresséiert ze hunn. Donieft hat sech de Jérémy Pierson virun engem versichte Viol eng Course-Poursuite mat der Lëtzebuerger Police geliwwert.



RTL NEWS: Pierson schëlleg gesprach gi wéint Mord um jonke Béatrice