Cholera-Epidemie am Kongo: Médecins sans Frontières am Asaz (15.02.2018) A 24 vu 26 Provënzen am Land si bis elo 55.000 Mënsche vun der Cholera betraff. Elo ass déi déidlech bakteriell Infektioun an der Haaptstad Kinshasa ukomm.

Mat der Cholera kënnt d’Stigmatiséierung fir d’Patienten, de psychologeschen Drock, de Verstouss aus der Gesellschaft, den Aussaz.Déi Demokratesch Republik Kongo erlieft den Ament déi schwéierst Cholera-Epidemie zanter iwwer 20 Joer. 1.200 Patiente si mëttlerweil an de leschte Méint un der Krankheet gestuerwen an d’Bakterie huet iwwert de Floss Congo elo aus der Brousse och d’Haaptstad Kinshasa erreecht, eng Megametropol vun iwwer 12 Milliounen Awunner. En Ëmfeld, wou en Traitement vum Ofwaasser éischter d’Ausnam ass. Bannent Wochen huet sech d’Cholera iwwert infizéiert Drénkwaasser séier a ganze Quartiere verbreet.D’Cholera iwwerdréit sech séier a féiert zu enger staarker Dehydratioun vun de Patienten. Ouni medezinesch Hëllef si Patiente condamnéiert, zemools déi, déi et sech net kënne leeschte Medikamenter ze bezuelen.De leschte Mount goufen zu Kinshasa 826 nei Verdachtsfäll op Cholera gezielt an 32 Patiente si gestuerwen. Fir MSF bleift d’Situatioun alarmant.