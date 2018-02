Zu München kommen vun e Freideg un 20 Staats- a Regierungscheffen a méi wéi 80 Ministere fir d'Sécherheetskonferenz zesummen, fir iwwert d'Krisen vun der Welt ze schwätzen. Ënnert anerem wäert et op der Konferenz ëm d'Thema Tensiounen tëscht den USA a Russland, oder och nach d'Sécherheetslag an der Sahel Zon.Am Ganzen sinn 600 Participanten ugemellt. Fir Lëtzebuerg ass de Jean Asselborn op der Plaz. Eng éischte Kéier ass mam Benjamin Netanjahu en israelesche Premier bei de Berodungen derbäi. Mat Spannung erwaart, gëtt och wat dem Donald Trump säi sécherheetspolitesche Beroder de Participanten iwwert déi aussepolitesch Positiounen vu sengem President erzielt.A fir d’Sécherheet zu München ze garantéieren, si ronn 4.000 Polizisten am Asaz. Ënnert anerem och well sech eng ganz Partie Demonstratiounen annoncéiert hunn. Ma et géif ee net vu gréissere Stéierungen ausgoen, esou de Vizepresident vun der Police zu München, de Werner Feiler.