Dat wier duerch déi grouss Demande u Matière Première z‘erklären, wouduerch sech d’Regioun, wou d’Déiere liewe, massiv reduzéiert. Tëscht 1999 an 2015 wier et ee Réckgang vun iwwert 100.000 Déiere gewiescht, an dat obschonns et Mesurë fir de Schutz vun den Afe gëtt, esou de Max Planck Institut.