Zu New York goufen zwee Bridder festgeholl, déi am Gaang waren, u Bommen ze bastelen a 15 Kilo méigleche Sprengstoff an der Wunneng verstoppt haten.

Wéi de Buergermeeschter vu New York Bill de Blasio erkläert huet, hätten d’Poliziste Schlëmmeres verhënnert.



Ee vun de Männer, een Enseignant vu 27 Joer, war an d’Viséier vun de Beamte geroden, well am Dezember ee Bommenalarm a senger Schoul ausgeléist gi war, kuerz drop huet hien demissionéiert. Den Zwillingsbrudder vum Mann hätt dunn de Laptop vun der Schoul zeréckbruecht. Dorobber wieren Instruktioune fonnt ginn, wéi ee Bomme bastelt.



Wéi d’Police an den FBI erkläert, hätt den Enseignant op d'mannst 2 Schüler dofir bezuelt, fir explosiivt Pudder ze stockéieren.