President Trump calls for focus on mental health after 18th mass shooting of 2018.



Trump signs bill revoking Obama-era gun checks for mental illness https://t.co/l4OPPgaPk1 via @nbcnews — Trymaine Lee (@trymainelee) February 15, 2018

An och erkläert, datt hien direkt nodeems hie geschoss huet, seng Waffen ewechgehäit huet, fir sech kënnen ënnert d’Schüler ze mëschen, déi grad op der Flucht waren. Esou konnt hien onerkannt vum Schoulterrain flüchten. Kuerz méi spéit konnt hien, no engem Besuch an engem Fast-Food-Restaurant, festgeholl ginn.Wéi et vu Mënscherechtler heescht, hätt de jonke Mann enger Rassistegrupp ugehéiert an hätt an der Vergaangenheet un engem para-militäreschen Training participéiert. Vun offizieller Säit goufen dës Informatiounen awer nach net confirméiert.17 Mënsche koume bei der Schéisserei op Vältesdag ëm d’Liewen, dovunner der 14 déi tëscht 14 an 18 Joer al waren, 15 géifen den Ament nach ëmmer an de Spideeler versuergt ginn, heescht et.Den FBI huet antëscht missen zouginn, schonn am September op eng méiglech Gefor am Kontext vum Nicolas Cruz opmierksam gemaach ginn ze sinn. Hien ass antëscht formell wéinst dem Mord a 17 Fäll beschëllegt. Seng Waff hat hie legal zejoert am Februar a Florida kaf.No der bluddeger Dot, huet den amerikanesche President gemengt, datt déi mental Gesondheet an de Schoulen een Thema misst ginn. Sengen Informatioune no wier den Täter vu Parkland psychesch krank. De President ass allerdéngs net op ee méi schaarft Waffegesetz agaangen.