Déi britesch Hëllefsorganisatioun Oxfam huet nom Sexskandal vu Mataarbechter op Haiti an am Tschad en Aktiounsplang als Reaktioun op d'Fäll vu sexueller Exploitatioun, déi d'lescht Woch public goufen, virgestallt.



Oxfam wëll ënnert anerem eng onofhängeg Enquêtëkommissioun asetzen, déi Dokumenter consultéieren a Mataarbechter befroe soll. Wéi d'Directrice betount, misst d'Hëllefsorganisatioun och sécher stellen, datt Persounen déi grav Feeler gemaach hunn, net vun enger Organisatioun bei déi nächst goe kënnen.



D'Schauspillerin Minnie Driver.

Déi britesch Press hat d'lescht Woch nieft Sexpartyen op Haiti an am Tschad och Vergewaltegungsfäll am Südsudan public gemaach, fir déi Mataarbechter während hirem Asaz an de Kriseregiounen verantwortlech waren. Als Reaktioun dorobber hate prominent Supporter vun Oxfam, dorënner d'Schauspillerin Minnie Driver, sech zréck gezunn, an déi britesch Regierung domadder gedreet, déi finanziell Moyene fir d'ONG ze kierzen.