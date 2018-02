Den Deniz Yücel souz 1 Joer laang ouni Uklo an der Tierkei am Prisong. E Freideg géint 13.40 Auer konnt hien de Prisong verloossen.

© Veysal Ok / Twitter

Um Freideg de Moie war et d'Nouvelle, dass de Journalist soll fräikommen. Dat hat dem Korrespondent seng Zeitung "Die Welt" op hirem Internetsite matgedeelt a sech op dem Journalist säin Affekot beruff. Déi Info gouf kuerz dono och vun der Däitscher Regierung bestätegt.







Deniz #Yücel ist frei! AM @sigmargabriel: Ich freue mich sehr über diese Entscheidung der türkischen Justiz. Und noch mehr freue ich mich für Deniz Yücel und seine Familie. Das ist ein guter Tag für uns alle. pic.twitter.com/b2F9MirbMa — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) February 16, 2018

Géint 13.40 Auer war et dunn d'Bestätegung, dass den Deniz Yücel fräi ass. E konnt de Prisong verloossen a gouf virum Prisong vu senger Fra Dilek Mayatürk Yücel empfaangen.





Den Deniz Yücel souz ee Joer laang ouni Uklo wéinst presuméierten Terrorpropagandareprochen an der Tierkei am Prisong. Déi däitsch Regierung hat sech mat Nodrock derfir staark gemaach, datt e fräi kënnt. Dem tierkesche Premier Binali Yildirim no, war ze lescht Beweegung an den Dossier komm. Hie war en Donneschdeg mat der Bundeskanzlerin Angela Merkel zesumme komm a sot an deem Kontext, e géif hoffen, de Journalist géif geschwë fräi kommen.