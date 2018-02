Münchener Sécherheetskonferenz - Reportage Annick Goerens



Et ass nämlech dat wuel wichtegsten informellt Treffen iwwer Sécherheetspolitik weltwäit. Ministeren, Staatssekretäre, Geheimdéngschtcheffen, Militär a Vertrieder vu grousse Rüstungsfirmen spären sech während bal 3 Deeg am Luxushotel „Bayrischer Hof“ an. Um Rand vum offizielle Konferenz-Programm sinn dann och iwwer dausend bilateral Gespréicher an iwwer 100 Hotelszëmmer geplangt, déi jeeweils eng hallef Stonn kënnen reservéiert ginn. Um Enn sollen dann konstruktiv Iddien a Léisungsvirschléi dobäi erauskommen. Dass dat awer net sou evident ass, weist sech gutt um Beispill vum Syrien-Krich, den mëttlerweil fir d'7. Kéier Haaptthema op der Konferenz wäert sinn.



Lescht Joer war den Krich op der Konferenz als „bal eriwwer“ deklaréiert ginn. De syreschen Diktator al-Assad hätt gewonnen, d'Russe wären d'Arbitteren an géingen de Fridden an d'Weeër leeden. Mee dat huet jo offensichtlech net geklappt. De Krich eskaléiert mëttlerweil sou vill, dass am Wochentakt nei Fronten entstinn.

Den Assad-Regim wëll mat Hëllef vun den Russen an den Iraner dat ganzt Land zeréck erueweren an trëfft dobäi op d'Kurden, d'Amerikaner an d'Israelien. D'Lag huet sech no der Interventioun vun der Tierkei an Nord-Syrien nach weider verschäerft duerch den Proxy-Krich tëscht dem Iran an Israel. Et sief just un den Incident vum leschten Weekend erënnert bei dem een israeleschen Kampfjet ofgeschoss gouf.



Zanter dem Enn vun der Sowjetunioun, wär d'Gefor vun enger militärescher Konfrontatioun tëscht den wichtegste Pouvoiren op der Welt wéi zum Beispill den USA an Russland, net méi sou héich gewiescht, erkläert den Chef vun der Münchener Sécherheetskonferenz Wolfgang Ischinger. D'Mësstrauen tëscht Moskau a Washington wär enorm, et kéint net schlëmmer sinn.



An all déi Acteuren sëtzen elo déi nächst 3 Deeg um Podium bei der Sécherheetskonferenz. Den israeleschen Premier Netanyahu kënnt, den tierkeschen, den russeschen an den iranesche Ausseminister wäerten och do sinn, den US-Verdeedegungsminister James Mattis an den Nationale Sécherheetsberoder vum US-President Donald Trump, den Herbert Raymond McMaster.





500 Participanten dorënner 20 Staats-an Regierungscheffen, 4'000 Policebeamten, 20 Kilo Hondsfudder fir déi 19 Muppen am Déngscht an iwwer 37 Tonne Metall: dat sinn erausgepickt just e puer Zuelen, déi de Kader setze fir déi 54. Münchener Sécherheetskonferenz, déi e Freideg de Mëtteg offiziell vun der däitscher Verdeedegungsministesch Ursula von der Leyen lancéiert gëtt. Am Mëttelpunkt stinn nieft der Zukunft vun Europa an den transatlantesche Bezéiungen, och d'Konflikter am Noen Osten an do absënns de Syren-Krich.