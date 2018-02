Et wieren Zivilisten an Zaldoten, déi vun der Dschihadistenmiliz vum Islamesche Staat (IS) ëmbruecht gi sinn, dat huet um Freideg d'Noriichtenagence Sana matgedeelt.Sana no hunn Aussoe vun Awunner aus der Regioun zur Entdeckung vun de Läiche gefouert. Enn Dezember si schonn am Weste vun der Regioun zwee Massegriewer vu syresche Regierungstruppe fonnt ginn. Syresch Staatsmedien hu vu méi wéi 150 Läiche geschwat.D'Arméi vum syreschen Herrscher Baschar al-Assad kontrolléiert de Südweste vun der Provënz Raka. Deen aneren Deel , mat der Provënzhaaptstad, déi och Raka heescht, gëtt vun deene mat den USA alliéierte Syreschen Demokratesche Kräften (SDF) gehalen, déi d'IS-Hochburg am Oktober eruewert hunn.D'IS-Dschihadiste gi fir eng héich Zuel u Krichsverbriechen an deene Gebitter, déi fréier vun hinne kontrolléiert goufen, verantwortlech gemaach. Dorënner Massenhiriichtungen.