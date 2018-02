© afp

Mat enger Stäerkt vu 7,2 op der Richterskala war d'Biewen och an der Haaptstad Mexico-City ze spieren. Den Zentrum vum Biewe soll am Bundesstaat Oaxca gewiescht sinn.



Der mexikanescher Regierung no soll et awer keng Blesséierter ginn an och iwwer eventuell Materialschied ass bis ewell näischt gewosst. Millioune Leit a verschiddene Stied hunn allerdéngs elo kee Stroum méi a Spideeler hu missten evakuéiert ginn.



© afp D'Mexikaner sinn awer zerguttst erféiert, nodeems Ufank September bei engem Äerdbiewen a Südmexiko scho 96 Mënschen ëm d'Liewe komm waren an nëmmen zwou Woche méi spéit, den 19. September, bei engem weidere Biewen am Zentrum vum Land fir 369 Mënsche all Hëllef ze spéit koum.



De mexikaneschen Inneminister hat Gléck am Ongléck. © afp Am Kader vun dësem Ongléck war de mexikaneschen Inneminister Alfonso Navarrete mat engem Helikopter an eent vun de betraffene Gebidder geflu ginn. Bei der Landung hat den Helikopterpilot dunn awer zolidd Problemer, d'Maschinn ass schlussendlech "gecrasht", wéi verschidde Medie mellen. Dobäi ass dem Minister u Bord näischt geschitt, ma wéi et heescht sollen eng Partie aner Passagéier blesséiert gi sinn an um Buedem hunn 2 Persounen, déi den Helikopter erwaart haten, d'Ongléck net iwwerlieft.