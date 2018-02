Syrien dominéiert Ordre du Jour vu 54. Sécherheetskonferenz (17.02.2018) Am Mëttelpunkt stinn nieft der Zukunft vun Europa an den transatlantesche Bezéiungen, och d'Konflikter am Noen Osten an do absënns de Syrien-Krich.

Den autoritäre Regimm vum President Nicolás Maduro hält de Cash gären ënner Kontroll a wëllt verhënneren, dass d’Bierger hir Reserven an d’Ausland bréngen.Op de Bankomaten an der Haaptstad Carácas kritt ee pro Dag nach maximal 10.000 Bolivar erausgezunn, egal wéi vill um Kont ass. 10.000 Bolivar sinn haut um Schwaarzmaart nach just den Equivalent an Euro vu 4 Cent. Souguer no enger Woch all Dag Schlaangstoen an ophiewen, hätt een net genuch zesummen, fir sech e Brout ze kafen.Et ass de facto d’Enn vum Boergeld. D’Wirtschaft a Venezuela ass u sech elo scho cashless ginn an huet, wann och aus ganz anere Grënn, elo schonn dat erreecht, wat Dänemark sech zum Zil gesat huet: déi éischt Gesellschaft weltwäit ouni Boergeld ze ginn.Am aktuell ganz haarde Wirtschaftsklima vum krise-gebeidelte Venezuela huet déi Entwécklung zu iwwerraschende Gewënner gefouert: kleng Technologie-Startups, wéi Vippo oder tPago, déi d’Apps entwéckelt hunn, déi d’Leit am Land um Iwwerliewen halen.Um Enn besteet natierlech och en Intressi un der Saach bei der Regierung, well Cash kascht de Staat Geld. Geld muss gedréckt a sécher transportéiert ginn. Privatiséiert an digitaliséiert ass een op d’mannst déi Suerg a Venezuela scho lass.Den Internet an d’Telecom-Infrastrukture si bal néierens op der Welt méi lues wéi a Venezuela, mee d’Bezuel-Apps verzeechnen nawell e Rekordwuesstëm.