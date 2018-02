Am hellege buddhisteschen Tempel am Tibet war e Samschdeg den Owend e Feier ausgebrach. D'Ausmooss vum Schued ass den Ament nach net kloer.

Den Tempel ass 1.300 Joer al, zanter 2000 UNESCO-Weltkulturierwen an et ass déi hellegste Plaz fir tibetesch Buddhisten.



De Brand wär no kuerzer Zäit geläscht ginn an et wär och kengem eppes geschitt, sou heescht et vun den Autoritéiten.