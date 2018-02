Déi israelesch Arméi huet e Samschdeg 18 militäresch Ziler vun der radikal-islamescher Hamas an der Gazasträif attackéiert.

Dorënner Waffen- an Trainingslager, Tunnellen an Observatiounsplazen.



Dobäi sinn zwee Palestinenser ëm d'Liewe komm, 2 Jonker vu 17 Joer, an 2 goufe blesséiert. Domadder reagéiert Israel op d'Explosiounen um Grenzzonk vun der Gazasträif bei dem 4 israelesch Zaldote blesséiert goufen.



Dëst ass ee vun deene gravéierendsten Incidenten un der Grenz zanter de Krich vun 2014.