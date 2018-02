© afp

An zwar an der kurdescher Regioun Afrin, déi den Ament Zentrum vun den Ausernanersetzungen ass. Sechs Mënschen hätten do duerch e Gas Problemer beim Ootmen a vergréissert Pupillen, mellen Zeien a medezinescht Personal.



Ankara wëll vun dëser Attack näischt wëssen. Zanter gutt véier Woche kämpft d'tierkesch Arméi zesumme mat der fräier syrescher Arméi géint d'Kurdemiliz am Norde vu Syrien. Déi kritt awer d'Ënnerstëtzung vun den USA. En arméierte Konflikt tëscht der Tierkei an de Vereente Staaten ass deemno net méi onméiglech.