Mëttlerweil ass aus dem Land, duerch den Afloss an d’Politik vum Premier, Viktor Orbán, eng Autokratie ginn. Stéck fir Stéck ginn hei déi demokratesch Fräiheeten ofgeschaaft. Betraff si virun allem och Mënscherechtsorganisatiounen, wéi Amnesty International, déi de facto als illegal deklaréiert goufen.Extrem-riets Rhetorik, kapitalistesch Vetternwirtschaft, Korruptioun an d’Kultur vun engem Ee-Parteie-Staat: de Viktor Orbán huet Ungarn als reaktionär Autokratie opgestallt bannent de leschten 8 Joer.Dat ass ëmsou méi kuriéis, dass virun eppes méi méi 60 Joer, 1956 fir genee ze sinn, eng biergerlech-demokratesch Revolutioun am Land de Kampf ëm d’Fräiheet vun der Sowjetunioun gefouert huet. Vun deene Wäerter ass een zu Budapest elo wäit ewech.D’Land ass elo Member vun der EU a kënnt an de volle Genoss vun héije Subsiden, stellt sech awer géint d’Grondprinzipie vun deem Gremium. A Polen an Tschechien si mëttlerweil mat infizéiert.Den 20. Januar gouf zu Budapest e Gesetz gestëmmt, dat Mënscherechtsorganisatiounen, wéi Amnesty International als onerwënscht deklaréiert, well Amnesty sech fir Mënscherechter asetzt, deemno och Mënscherechter vu Flüchtlingen. Amnesty Mond-dout ze maachen ass d’Zil. Mënscherechtler, Studenten a Journaliste sinn zum Staatsfeind ginn.Ungarn steet der Tierkei domat a näischt no. Mee d’Geschicht huet een Hoken: Ungarn ass an der EU.Fir Drock ze maachen, bréngt Amnesty en Aussetze vum Stëmmrecht vun Ungarn an der EU erëm an d’Gespréich. Anescht misst ee sech d’Fro stellen, wéi eng Plaz fir Ungarn an der EU iwwerhaapt ass.