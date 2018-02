© Input Presse/SIKO Schleidweiler

D'Lëtzebuerger Air Rescue huet missen op d'Plaz fléien. Eng Fra war mat hirem VW Polo ënnerwee, ewéi si an een Auto, deen hir entgéintkomm ass, gerannt ass. Hei gouf den Auto no riets geschleidert, wou d'Fra an zwee weider geparkte Gefierer gerannt ass.Alleguerten d'Ween goufe schwéier beschiedegt, zwou Persoune goufe méi liicht blesséiert an eng Fra schwéier. D'Strooss war, iwwert d'Dauer vun der Rettungsaktioun, gespaart.