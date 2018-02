Nom Fligerongléck am Iran gëtt nach ëmmer no der Maschinn gesicht. U Bord vum Passagéierfliger ware 66 Persounen.

© AFP

D'Maschinn vun der Fluchgesellschaft Aseman war e Sonndeg während engem Inlandsvol erofgefall. De Fliger war an der Haaptstad Teheran gestart a war um Wee an de Südweste vum Land, wéi e während engem Schnéistuerm verongléckt ass.D'Rettungsequippen hu e Sonndeg den Owend d'Sichaktioun nom Fliger wéinst dem schlechte Wieder an der Däischtert ënnerbrach. Fir d'Passagéier besteet esou gutt wéi keng Hoffnung méi. Um Méindeg soll d'Sichaktioun weider goen. Wéi et heescht géife 5 Helikopter prett stoen, fir um Méindeg de Moie fréi an den Asaz ze goen.D'Onglécksplaz läit an enger Regioun, déi schwéier accessibel ass. U Bord vun der Maschinn ware 60 Passagéier, dorënner ee Kand, a sechs Mann Equipage.