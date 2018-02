Mam Verschécke vun honnertdausende vu Questionnairen, huet d'SPD déi decisiv Phas fir déi zukünfteg Koalitioun mat CDU an CSU agelaut.

Hir Membere sollen iwwert eng Neioplo vun der GroKo ofstëmmen.D'SPD-Spëtzt rechent no éischte Konferenze vun der Basis mat enger majoritärer Zoustëmmung. Vill Memberen hu viru chaoteschen Zoustänn gewarnt, wann et zu Neiwahle sollt kommen. Dat sot déi designéiert Parteicheffin Andrea Nahles. Et gëtt mat engem knappen Ausgang gerechent. Vill Jongsozialisten si géint d'GroKo a fuerderen Neiwahlen.