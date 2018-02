Dem syreschen Observatoire fir Mënscherechter no wieren ënnert deene villen Doudesaffer op d'mannst 20 Kanner. Ronn 300 Persoune goufen duerch d'Rakéitenattacke blesséiert.



D'UNO huet op en Neits gefuerdert, dass d'Loftattacken direkt sollen ophalen. Mënscherechtsaktiviste ginn dovun aus, dass d'Arméi am Gaangen ass eng grouss ugeluechte Buedemoffensive an där betraffener Regioun, déi zanter Joren occupéiert ass, ze preparéieren.



Ost-Ghuta gëtt majoritär vun zwou Islamistegruppe kontrolléiert. Ronn 400.000 Mënsche si wéinst der Occupatioun bal komplett vun der Aussewelt ofgeschnidden. Hëllefsorganisatiounen no ass déi humanitär Situatioun dramatesch. Sou sollen och 5 Spideeler geziilt bombardéiert gi sinn a sinn elo ausser Betrib.



Déi syresch Regierung wëll nees d'Kontroll iwwert den Territoire zeréckkréien, vun deem ëmmer nees Attacken op d'Haaptstad gemaach ginn.



