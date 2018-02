© AFP Archivbild

Wéi et heescht, wéilt hie verschidden Alternativen zu der aktueller dominanter Roll vun den USA an de Friddensefforten opzeechnen. Déi palästinensesch Regierung geheit den USA eng eesäiteg Haltung zu Gonschte vun Israel vir a wëll d'US Regierung ënnert dem President Trump net méi als Haaptnegociateur acceptéieren.E Beroder vum Mahmud Abbas sot am Virfeld, dass eng nei Friddensinitiative am sougenannte 5+1 Format kéint oflafen. Domat sinn déi fënnef permanent Member vum Sécherheetsrot plus Däitschland gemengt. An dëser Konstellatioun waren och d'Verhandlungen am Atomsträit mam Iran gefouert ginn. Wéi et aus dem Entourage vum Mahmud Abbas heescht, kéinte sech d'Palästinenser och eng grouss international Friddenskonferenz virstellen. Fir de Palästinenserpresident ass et déi éischt Ried virum UNO-Sécherheetsrot zanter 2009.