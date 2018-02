All d'SPD-Memberen, iwwer 460.000 am Ganzen, kréien elo Post an hu bis den 2. Mäerz Zäit, per Bréifwahl ofzestëmmen.



Zwee Deeg dono soll d'Resultat bekannt gemaach ginn.



Et gëtt mat engem enke Resultat gerechent.



Virun allem d’Jongsozialisten wiere sech weider géint eng GroKo - also eng grouss Koalitioun vun CDU/CSU an SPD - an Däitschland.



An engem rezente Sondage fir d'Bild-Zeitung huet dann d'AfD d'SPD iwwerholl an der Wielergonscht. D'AfD kënnt do op 16%, d'Sozialdemokraten op 15,5%.