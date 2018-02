"Come on Mister Feis! So many of us want to meet you!" Op Lëtzebuergesch: "Komm Här Feis! Esou vill vun eis wëllen Iech kenneléieren."Dat seet e jonkt Meedchen, dat ee schwéieren, schwaarz gekleete Mann, eben den Här Feis, mat der Hand hëlt a bei eng grouss Grupp vu Leit zitt. Déi Leit schéngen op esou ee wéi den Här Feis ze waarden.En Hiweis, wat dat op den éischte Bléck ganz onschëllegt Bild soe wëll, gëtt den Titel: "Hero's Welcome" heescht et, also "Helde wëllkomm".Den Hannergrond vun der Zeechnung ass nämlech e ganz eeschten, en däischteren, dramateschen, e ganz trageschen - et geet ëm déi déidlech Schéisserei, bei där de 14. Februar, op Vältesdag, an enger High School a Florida 17 Mënschen hiert Liewe verluer hunn: 14 Schüler an 3 Leit vum Staff.Datt net nach méi Mënschen ëmkomm sinn, ass wuel och dem Här Feis ze verdanken. De Footballstrainer, dee selwer Papp vun engem klenge Kand ass, huet sech nämlech an d'Schosslinn geheit gehat, fir Schüler ze schützen.Den Här Feis huet säi Liewe geaffert fir dat vun aneren.

Déi Aktioun hat der 46 Joer aler kanadescher Cartoonistin Pia Guerra et ugedoen. Nom bluddegen Drama an der Marjory Stoneman Douglas High School zu Parkland, Florida, souz si doheem zu Vancouver an huet sech "helpless" gespuert, schreift d'Washington Post, déi der Kënschtlerin e groussen Artikel dediéiert huet. Si konnt net aschlofen an huet ugefaangen ze zeechen. Géint 6 Auer moies hat si dunn eng Iddi ... den Aaron Feis! Hie war eent vun den éischte vun de 17 Affer, dat identifizéiert gouf. Hie war erschoss ginn, wéi e sech virun d'Schüler gestallt huet, fir si ze schützen. Dat huet dem Pia Guerra et ugedoe gehat, déi heldenhaft Aktioun huet der Kënschtlerin Halt ginn, huet si inspiréiert.D'Washington Post beschreift dat esou: About 6 a.m., she came up with an idea. One of the first victims identified among the 17 people killed was Aaron Feis, an assistant football coach and security guard. Feis was shot after reportedly throwing himself in front of students during the rampage. Guerra was moved by the thought of this heroic man, the father of a young child, standing in front of bullets for students.D'Pia Guerra sot am Interview mat der Post, datt et net esou dacks virkéim, datt een op eemol e Bild am Kapp hätt, dat engem bal den Hals géif zoudrécken. An da misst een dat Bild festhalen, éier d'Zäit et nees géif opléisen: "It's not often that an image pops in your brain and you feel a lump in your throat. I need to get this down before time dilutes it." Esou zitéiert d'Post d'Artistin.Géint Mëtteg huet si dunn hiert Bild, hire Cartoon, getwittert: E jonkt Meedchen, datt DEEN Här Feis, also DEEN Aaron Feis, mat der Hand hëlt a bei Leit zitt, déi en och kenneléiere wëllen ... déi Leit sti fir all déi Affer, déi an de leschte Jore bei Schéissereien a Schoulen an den USA ëm d'Liewe komm sinn. Si all begréissen den HELD, den HERO."Hero's Welcome." - esou huet d'Pia Guerra hire Cartoon genannt an deen huet direkt vill Leit beréiert, schéngt hinne richteg aus dem Häerz ze schwätzen, dréckt genee dat Gefill vu Schock an Ohnmacht op där enger a vu Roserei an Entrüstung op där anerer Säit aus."Hero's Welcome." gouf direkt dausende Mol retweeted.

This single cartoon about school shootings is breaking peoples’ hearts https://t.co/80Sj1reZbY — Washington Post (@washingtonpost) February 20, 2018

Der Washington Post no sinn an den USA zanter den 1960er Joren iwwer 200 Leit bei Masseschéissereien a Schoule gestuerwen. De 14. Februar waren et der eleng a Florida 17, wéi den 19 Joer ale fréiere Schüler Nikolas Cruz do ëm sech geschoss huet.Déi meescht Kanner an Enseignanten op dem Pia Guerra sengem Cartoon sollen Affer duerstellen, déi beim "Shooting" an der Sandy Hook Elementary School zu Newtown, Connecticut, am Joer 2012 hiert d'Liewe gelooss hunn. 28 Doudesaffer waren deemools ze bekloen.D'Bild "Hero's Welcome." gouf an de soziale Medien natierlech och op ganz emotional Aart a Weise kommentéiert. D'Washington Post huet e puer Emotiounen erausgegraff:"I saw this earlier, and I sat in front of my students and cried", hat een Enseignanten op Twitter geschriwwen. A weider: "And then I showed it to them, and they cried, too. Very powerful. The most beautiful thing I've ever seen.""When I saw your drawing, I cried hysterically for a half-hour and I couldn't stop", housch et an engem aneren Tweet.Déi éischt Publikatioun, där d'Zeechnerin hiert Wierk proposéiert hat, hat sech iwwregens finalement fir eng aner Illustratioun entscheet, dofir ass d'Bild iwwerhaapt eréischt an de soziale Medie gelant. An et wier an der Rei, wann ee géing dora gesinn, datt sech d'Zeen am Himmel ofspillt, och wann dat net hir éischt Intentioun gewiescht wier, esou d'Pia Guerra weider zu der Post, der vis-à-vis si sech als Atheistin beschriwwen huet.Wat hier am meeschten um Häerz loung, wier "to show the immense collective magnitude of the loss" an ze weisen, wéi vill Mënsche scho bei esou Massakeren a Schoulen ëmkomm wieren.A si wollt op déi jéngst Affer vun esou Schéissereien opmierksam maachen - dofir déi grouss Ae vum klenge Meedchen — the wide-eyed, gentle essence of a child: "This is who they are. This is all that we lost", sot d'Pia Guerra am Interview mat der Post, an deem si sech - no Kritik - och dofir entschëllegt, just "wäiss" Affer gemoolt ze hunn: "I'm taking the note and I promise to do better."