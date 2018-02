© AFP

Béid Delegatioune sollte sech während den Olympesche Spiller a Südkorea fir Gespréicher gesinn. E Spriecher vum US-Vizepresident sot, dass d'Ursaach fir dëse Réckzéier déi däitlech Kritik vum Mike Pence u massive Mënscherechtsverletzungen an anere Mëssstänn an Nordkorea gewiescht wieren.



Wéi et aus dem amerikaneschen Ausseministère heescht, wier de Pence bereet gewiescht d'Chance vu sou enger Renconter mat Vertrieder vu Pjöngjang ze notzen, fir nach eemol kloer ze maachen, dass Nordkorea seng illegal Rakéiten- an Atomprogrammer misst opginn. U sech sollte sech de Mike Pence an d'Schwëster vum nordkoreanesche Staatschef, Kim Yo Jong den 10. Februar gesinn. Just e puer Stonne virdrun gouf de Rendez-vous annuléiert.