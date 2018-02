© afp

De Justizministère wier domat chargéiert ginn, huet den Trump en Dënschdeg bekannt ginn. Et geet an der Haaptsaach ëm déi sougenannten "bump stocks", e spezielle Mechanissem, déi hallef-automatesch a voll-automatesch Waffen ëmfunktionéieren. Donieft ënnerstëtzt den Donald Trump eng méi effektiv Kontroll vu Persounen, déi Waffe kafen.



An den éischten Deeg nom Massaker mat 17 Doudegen an enger Schoul a Florida, war den amerikanesche President net weider op méiglech Reforme vum Waffegesetz agaangen. An tëscht ass den ëffentlechen Drock awer extrem gewuess, virun allem duerch Protester vun Iwwerliewende vum Massaker. Si kritiséiere virun allem den enorme politeschen Afloss vun der amerikanescher Waffelobby.



Um Mëttwoch, eng Woch no der Schéisserei, kënnt den US-President mat Schüler an Enseignante beieneen. Vill Detailer huet d'Wäisst Haus vun dëser Renconter net genannt. Wéi et just vum Donald Trump senger Porte Parole heescht, géif de President mat Leit vu Parkland zesummekommen. An dëser Uertschaft a Florida, hat den 19 Joer alen Nikolas Cruz d'lescht Woch e Mëttwoch an enger Schoul 14 Schüler an 3 Erwuessener erschoss.