© Claudia Kollwelter/RTL

Rapport Amnesty International / Reportage Claudia Kollwelter



Obschonns et ëmmer nach vill negativ Tendenze ginn a Punkto Mënscherechter, gëtt et Amnesty International no och eng gutt Nouvelle an hirem Rapport iwwert d'Mënscherechter. Et géingen ëmmer méi Leit op d'Stroosse goen, fir sech fir hir Rechter anzesetzen. D'Leit géinge sech net méi alles gefale loossen, esou de Stan Brabant vun Amnesty Lëtzebuerg.Vun enger däischterer Ära schwätzt Amnesty Lëtzebuerg am Kader vum Joresrapport iwwert d'Mënscherechter weltwäit. An Europa zum Beispill ginn ëmmer méi Journalisten oder Mënscherechtler attackéiert. Den Direkter vun Amnesty Lëtzebuerg schwätzt hei vun enger Fermeture vum ëffentleche Raum. An der Tierkei sëtze Mënscherechtler am Prisong an och an Ungarn si se net fräi an hirer Aarbecht. Bei verschiddene Regierungen hätt et an de leschte Méint eng Radikalisatioun ginn, déi sech a Violatioune vun der Grondfräiheet géinge weisen, sou de Stan Brabant.Et wier extrem wichteg, datt d'Regierungen, och déi Lëtzebuerger, sech fir d'Mënscherechter staark maachen.De Rapport hëlt 159 Länner ënnert d'Lupp. Lëtzebuerg ass do net dobäi, obschonn et dem President vun Amnesty Lëtzebuerg David Perreira no, natierlech och hei am Land en Thema ass. Am Grand-Duché géing et nämlech och ganz uerg Mënscherechtsverletzunge ginn an och dat misst an noer Zukunft am Rapport ze fanne sinn, sou de President vun Amnesty Lëtzebuerg.