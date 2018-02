No enger Attack vum Islamistegrupp Boko Haram op eng Schoul fir Meedercher an Nigeria ginn 111 Schülerinne vermësst, esou d'Police um Mëttwoch.

© afp

Boko Haram kämpft zanter dem Joer 2009 fir d'Bildung vun engem islamesche Gottesstaat am Nordoste vun Nigeria. Am Konflikt si bis ewell op d'mannst 20.000 Mënschen gestuerwen an 2,6 Millioune Leit sinn op der Flucht. Ëmmer nees kënnt et zu Attacken op Dierfer, Kierchen, Schoulen, Sécherheetsautoritéiten a Politiker. Zanter 2009 hunn d'Islamisten dausende vu Mënschen entféiert.