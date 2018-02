© AFP

Betraff ass och all véierte Mëttelstreckevol. Donieft ass mat Retarden ze rechnen. Alleguerten d'Piloten an d'Bordpersonal goufe vun de Gewerkschaften opgeruff um Donneschdeg hir Aarbecht néierzeleeën. Si fuerderen eng Hausse vun de Paien ëm 6%. Air France hat eng Hausse an Héicht vun 1% offréiert.



An éischter Linn si virun allem Korrespondenzvollen um gréisste Fluchhafen zu Paräis Charles de Gaulle betraff. D'Airline offréiert de Clienten, ënner bestëmmte Konditiounen, hire Vol ëmzebuchen.