Dat fuerdere Schweden an de Kuwait. Déi zwee Länner hu gemeinsam dës Resolutioun ausgeschafft a fuerderen, dass sou séier wéi méiglech driwwer ofgestëmmt gëtt. D'Waffepaus soll humanitär Hëllefsliwwerunge souwéi d'Evakuatioun vu Blesséierten erméiglechen. Den UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat do virdrun een direkt Stopp vun den Attacken zu Ost-Ghuta gefuerdert.



Déi syresch Regierungstruppe bombardéieren de Rebellen-Territoire zanter Deeg. Russland huet iwwerdeems gefuerdert, dass den UNO-Sécherheetsrot nach en Donneschdeg beienee kënnt, fir iwwert d'Situatioun zu Ost-Ghuta ze beroden.

Bei neie Bombardementer an der syrescher Provënz Ost-Ghuta, déi vun de Rebelle kontrolléiert gëtt, sinn nees 13 Zivilisten ëm d'Liewen komm, dorënner 3 Kanner.

Zanter e Sonndeg leeft eng bluddeg Serie vu Bombardementer vum syresche Regime. Bis ewell sinn iwwer 330 Ziviliste gestuerwen. Iwwer 1.500 goufe blesséiert.

Eleng en Donneschdeg de Moie sinn den Aktivisten no nees 200 Rakéiten ageschloen.

Déi humanitär Situatioun an der Regioun, déi zanter 2013 besat ass, wier katastrophal. Vill vun de ronn 400'000 Awunner hunn näischt z'iessen an et gi quasi keng Medikamenter méi.