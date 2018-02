Virun der amerikanescher Ambassad zu Podgorica, der Haaptstad vum Montenegro, huet sech an der Nuecht op en Donneschdeg e Mann an d'Luucht gesprengt.

© AFP

Wéi et vun der Regierung op Twitter heescht, hätt de Mann do virdrun e Sprengsaz op den Terrain vun der Ambassad geheit. Et soll sech wahrscheinlech ëm eng Handgranat gehandelt hunn.