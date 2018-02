En 56 Joer alen däitsche Staatsbierger gouf Enn Januar um Fluchhafen op der Insel Bali festgeholl, well hien Drogen am Gepäck an a senger Ënnerwäsch hat.

© AFP

Am Gepäck vum Mann wieren Heroin, Amphetaminnen, Morphium a Valium gewiescht, sou déi indonesesch Autoritéiten. A sengem Kalzong hätt den Däitschen och nach 1,21 Gramm Heroin verstoppt. Wéinst presuméierten Drogeschmuggel riskéiert hien elo d'Doudesstrof well et sech am Ganzen ëm eng Quantitéit vun iwwer 5 Gramm handelt.



Op enger Pressekonferenz gouf de Mann en Donneschdeg zesumme mat engem Brit, deen och festgeholl gouf, der Ëffentlechkeet presentéiert. Béid Männer hate Prisongsgezei un a Kagullen.



Den 48 Joer ale Brit war 2 Deeg virum Däischten och op Bali festgeholl ginn. A sengem Gepäck hat d'Douane méi Valium fonnt, wéi e Mann verschriwwe kritt hat. Och hie kritt Drogeschmuggel reprochéiert. Hie riskéiert 10Joer Prisong oder eng Geldstrof vun ëmgerechent 17.000 Euro.



Indonesien zielt zu deene Länner, mat de strengsten Drogegesetzer weltwäit. An de leschte Joere goufen e ganze Koup Indonesier an och auslännesch Prisonnéier wéinst Drogendelikter higeriicht.