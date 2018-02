Nom Amoklaf an enger Schoul zu Parkland, virun enger Woch, huet d’Parlament am US-Bundesstaat Florida géint d’Verschäerfen vum Waffegesetz gestëmmt.

© afp

Beim Gesetz goung et dorëms eng sëllechen hallef-automatesch Gewierer a grouss Magaziner ze verbidden. 36 Deputéierter hate sech fir d’Gesetz ausgeschwat a 71 waren eben dogéint. Eng Décisioun, déi dann och fir vill emotional Reaktioune gesuergt huet.

Am Parlament zu Tallahasee, wou Schüler vun der betraffener Schoul präsent waren, hunn nämlech eng sëlleche Jonker ugefaange mat kräischen. Zu Parkland a Florida hat jo leschte Mëttwoch een 19 Joer ale Schüler mat enger hallef-automatescher Waff 14 Schüler an 3 Erwuessener erschoss. Nom Massaker ass nees eng Debatt entstanen, fir d’Waffegesetz an den USA ze verschäerfen. Dobäi koum et zu grousse Protester. E Mëttwoch hu Schüler vu Parkland fir méi schaarf Gesetzer manifestéiert. Den US-President Donald Trump hat iwwerdeems Schüler a Proffe vun der Stoneman Douglas High School, der concernéierter Schoul, esou ewéi Betraffener vum Massaker an d'wäisst Haus invitéiert, fir iwwert Waffegewalt an d'Waffegesetz ze diskutéieren.

D'Ausso vun engem Betraffenen: Een Dag dono krut ech meng 18 Joer a krut an den Noriichte mat, datt mäi beschte Frënd dout ass. An ech froe mech: Firwat ass et nach ëmmer esou einfach eng Krichswaff an engem Geschäft ze kafen? Wéi ass et dat haut méiglech? Firwat kënnen mir dat net einfach stoppen!

An deem Kontext huet den Donald Trump annoncéiert, wëllen Enseignante mat Waffen ze equipéieren, déi awer net visibel gedroe ginn. Virun allem fir d'Amokleefer ofzeschrecken. Den US-President: Dat wieren awer nëmme Leit, déi gutt mat Waffe kënnen ëmgoen. Se verstoppt droen. D’Enseignante géifen dann och speziell forméiert ginn an et géife keng Waffefräi-Zone méi ginn. Eng Waffefräi-Zon bedeit fir e Verréckten, géi eran a gräif un.

Dem US-President no dauert een Amoklaf an enger Schoul ronn 3 Minutten. Mat Waffe kéinten Enseignanten a Schoulmataarbechter ebe séier reagéieren. Donieft huet den Trump méi streng Kontrollen fir Waffeverkeefer ugekënnegt.

Queesch duerch d'USA manifestéieren aktuell Schüler iwwert d'Décisioun vum Parlament. An dat besonnescht zu Tallahasee, an der Haaptstad vu Florida. Ma op d’Waffegesetz an engem Wahljoer wäert geännert ginn, ass den Ament onkloer. Den Trump hat jo scho während sengem Wahlkampf seng Sympathie fir d'Waffelobby NRA kloer gewisen.