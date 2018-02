Internat.: Am meeschte gelies

An enger Zeitung gouf ee Communiqué publizéiert, dee schreift, dass d'Zäit vum arméierte Konflikt eriwwer ass. Et wéilt een an d'Richtung vun engem politesche Prozess goen.

D'Membere solle bei engem Vott ëm hir Meenung gefrot ginn.

D'ETA war 1959 gegrënnt ginn. Enn vun de 60er Joren hat d'Gewalt ugefaangen. D'ETA gëtt fir den Dout vun iwwer 800 Mënsche responsabel gemaach. D'Organisatioun hat 2011 déi arméiert Lutte fir eriwwer erkläert.