Offizielle Quellen no waren et 5 Reisbaueren, déi ëm d'Liewe komm sinn. D'national Katastrophenautoritéit huet matgedeelt, dass 15 Leit, déi ënnert der Bulli- a Gestengsmass begruewe goufen, vermësst ginn. D'Rettungsdéngschter hunn no méiglechen Iwwerliewende gesicht. Den Awunner ass den Zougang bei d'Onglécksgebitt am Bezierk Brebes am Zentrum vu Java aus Sécherheetsgrënn verbuede ginn.De Grond fir den Äerdrutsch war de Reen, deen an der Biergregioun Deeg laang gefall ass.An Indonesien kënnt et ëmmer erëm zu Äerdrutscher, leschten November sinn 19 Mënsche bei Iwwerschwemmungen an Äerdrutscher am Osten an am Zentrum vum Land ëm d'Liewe komm.