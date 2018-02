Zu Bilbao ass en Donneschdeg den Owend de Retourmatch vun der 1/16-Finall tëscht Athletic a Spartak gespillt ginn.Eng 500 Poliziste ware mobiliséiert ginn, fir ze verhënneren, datt et zu Problemer mat de Fans vu Spartak kéim. Deenen hir Ultrae sinn nämlech bekannt fir hir Gewalt.An esou koum et dann och scho virum Match zu Ausschreidungen tëscht eenzelne Fangruppen.5 Persoune war festgeholl ginn.Déi baskesch Regionalpolice Ertzaintza huet antëscht den Doud vun engem Polizist confirméiert, ouni eppes iwwer déi konkret Ëmstänn ze soen.Lokal Medien hate gemellt, de Polizist hätt en Häerzinfarkt gemaach.D'Police wollt dat net kommentéieren an huet op eng Autopsie verwisen.Spartak huet de Match iwwregens 2:1 gewonnen, ma Bilbao steet awer an der 1/8-Finall, dat wéinst enger 3:1-Victoire zu Moskau am Aller.