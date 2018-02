© AFP

Während där Zäit géifen d'Autoritéite vum Land d'Virwërf ënnersichen, huet d'Regierung zu Port-au-Prince en Donneschdeg bekannt ginn. Déi schrecklech Handlungen a presuméiert Verbriechen, déi souwuel Täter wéi och d'Organisatioun zouginn hunn, géifen e schlëmme Verstouss géint d'Dignitéit vum haitianesche Vollek duerstellen.



De Kooperatiounsministère beschëllegt Oxfam e schwéiere Feeler gemaach ze hunn, andeems d'Organisatioun d'Autoritéite vum Land net informéiert hätt, wéi d'Virwërf géint d'Mataarbechter vun Oxfam intern bekannt goufen. Nieft Sex-Orgien mat Prostituéierten op Haiti an am Tschad soll et bei Oxfam Fäll vu Vergewaltegungen a probéierte Vergewaltegungen am Südsudan ginn hunn.