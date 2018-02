Online-Petitioune ruffen an de soziale Medien zum Boykott op.



Antëscht hu vereenzelt Betriber, dorënner z.B eng Bank, d'Sécherheetsfirma Symantec an déi zwee Autolocatiounsservicer Avis Budget an Hertz offiziell annoncéiert, hir Relatiounen zu der NRA ze stoppen.



NRA-Membere kënnen deemno do net méi vu Prozenter oder soss Avantagë profitéieren.