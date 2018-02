De syreschen Observatoire fir Mënscherechter schwätzt vun heftege Loftugrëff.



Domat sinn an de leschte 7 Deeg bei Loftugrëff knapp 500 Zivilisten ëm d'Liewe komm, dorënner honnerte Kanner. Méi wéi 15.000 Ziviliste goufe blesséiert.





Den UNO-Sécherheetsrot soll um Samschdeg den Owend iwwer eng Resolutioun ofstëmmen, déi eng Wafferou a Syrien erméigleche soll, an et erlaabt, humanitär Hëllef fir Zivilisten an déi Gebidder ze schécken, an deenen net gekämpft gëtt. Russland hat den éischten Entworf vun der Resolutioun en Donneschdeg mat engem Veto blockéiert.